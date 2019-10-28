"Ах ви сепари, мерзоти кінчені!" У Києві в суді трапилася бійка через Бандеру і Шухевича

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва 28 жовтня розглянув апеляцію Київської міськради та націоналістичних організацій на скасування рішення про перейменування проспектів Московського та генерала Ватутіна на честь лідерів ОУН-УПА Степана Бандери і Романа Шухевича. У приміщенні трапилася жорстока бійка.
Про це написало видання Іnsider.
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