"Ах ви сепари, мерзоти кінчені!" У Києві в суді трапилася бійка через Бандеру і Шухевича

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва 28 жовтня розглянув апеляцію Київської міськради та націоналістичних організацій на скасування рішення про перейменування проспектів Московського та генерала Ватутіна на честь лідерів ОУН-УПА Степана Бандери і Романа Шухевича. У приміщенні трапилася жорстока бійка.

Про це написало видання Іnsider.

Новина оновлюється.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!