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28 жовтня • оновлено в 15:37
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/ політика

"Ах ви сепари, мерзоти кінчені!" У Києві в суді трапилася бійка через Бандеру і Шухевича

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Шостий апеляційний адміністративний суд Києва 28 жовтня розглянув апеляцію Київської міськради та націоналістичних організацій на скасування рішення про перейменування проспектів Московського та генерала Ватутіна на честь лідерів ОУН-УПА Степана Бандери і Романа Шухевича. У приміщенні трапилася жорстока бійка.

Про це написало видання Іnsider.

Новина оновлюється.

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Новини Києва та Київської області Декомунізація в Україні
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филипп филипыч
филипп филипыч
обоз прикрепи видео я пока за попкорном схожу. дайте людям поржать над этим безумием)))
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