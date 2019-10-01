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1 жовтня • оновлено в 22:03
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Олександр Ткаченко
Олександр Ткаченко
Телепродюсер, журналіст Всі статті автора

Закон "Про столицю України" рекомендовано прийняти Раді!

Закон "Про столицю України - місто-герой Київ" (2143-3) рекомендовано Верховній Раді прийняти за основу в першому читанні!

Сьогодні Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на засіданні показав приклад злагодженої роботи, вміння знаходити консенсус і чути один одного.

Дві команди Слуги народу, які подавали схожі за суттю законопроекти, але під різними номерами, об’єднуються і разом допрацьовуватимуть Закон.

На засіданні комітету Кличко сказав, що не потрібно поспішати з прийняттям Закону. Але на це є проста відповідь:

Чинна влада у місті та минула влада в країні, не поспішала повертати самоврядування в Києві. Їх влаштовувала кругова порука і тотальний хаос, які існують в місті. Вони не поспішали будувати дороги, хоча 78% доріг потребує ремонту, дитячі садочки, школи, покращувати життя киян, не знаходили можливість давати гарячу воду тощо.

Закон "Про столицю України" рекомендовано прийняти Раді!

Facebook Александр Ткаченко

А от у депутатів, які прийшли від Слуги народу і у Президента є політична воля повернути самоврядування в столиці. І знищити тотальні схеми корупції, які видно на прикладі хаотичної забудови чи виділення авансових коштів на будівництво Шулявського мосту в розмірі 600 млн, який досі не добудований і не відомо коли буде.

Новий Закон дозволяє нарешті розпочинати зміни в Києві, на основі європейських принципів самоуправління, зміни - яких кияни давно вже чекають.

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Автор
Олександр Ткаченко Олександр Ткаченко
Місце
Україна Київ
Джерело
Джерело: Facebook Александр Ткаченко
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Шпиталева Людмила
Шпиталева Людмила
Продовження продажного паплюження незгодних і незламних людей, як Кличко, теперішній, прогнилій і брехливій владі! Напевно панові Ткаченку потрібні ще одні окуляри, щоб побачити нові садки, школи, відремонтовані дороги, охайні сквери і парки! Брехлива падлюка написала тільки про номер закону, а те, що мер - перетвориться тільки на керівника КМДА, якого будуть ВИБИРАТИ ДЕПУТАТИ СЕРЕД ДЕПУТАТІВ, а іншу посаду, за сумісництвом яку займав Кличко - НАНАЧАТИ ПРЕЗИДЕНТОМ!!! НУ? І ДЕ ТУТ САМОВРЯДУВАННЯ, БРЕХЛИВЕ ЖУРНАЛІСТСЬКЕ ВІДРОДДЯ???
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Щпак Сергей
Щпак Сергей
Прадюсер фуев!
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Зелена плісень продовжує верзти свою демагогічну єресь. А причина одна - хочеться бабла, дуже багато бабла, не хочеться контролю, хочеться безкарності і вседозволеності.
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Holub Bohdan, ну а до цього була - галичанская мовная плесень. Которую оторвали от корыта.
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