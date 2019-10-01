Закон "Про столицю України - місто-герой Київ" (2143-3) рекомендовано Верховній Раді прийняти за основу в першому читанні!

Сьогодні Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на засіданні показав приклад злагодженої роботи, вміння знаходити консенсус і чути один одного.

Дві команди Слуги народу, які подавали схожі за суттю законопроекти, але під різними номерами, об’єднуються і разом допрацьовуватимуть Закон.

На засіданні комітету Кличко сказав, що не потрібно поспішати з прийняттям Закону. Але на це є проста відповідь:

Чинна влада у місті та минула влада в країні, не поспішала повертати самоврядування в Києві. Їх влаштовувала кругова порука і тотальний хаос, які існують в місті. Вони не поспішали будувати дороги, хоча 78% доріг потребує ремонту, дитячі садочки, школи, покращувати життя киян, не знаходили можливість давати гарячу воду тощо.

Facebook Александр Ткаченко

А от у депутатів, які прийшли від Слуги народу і у Президента є політична воля повернути самоврядування в столиці. І знищити тотальні схеми корупції, які видно на прикладі хаотичної забудови чи виділення авансових коштів на будівництво Шулявського мосту в розмірі 600 млн, який досі не добудований і не відомо коли буде.

Новий Закон дозволяє нарешті розпочинати зміни в Києві, на основі європейських принципів самоуправління, зміни - яких кияни давно вже чекають.

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