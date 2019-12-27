Політичні підсумки 2019 року: стало відомо, кому довіряють кияни

Центр "Соціальний моніторинг" з 19 по 24 грудня провів підсумкове опитування щодо політичних вподобань киян.

За результатами дослідження найбільш позитивно кияни ставляться до Віталія Кличка (44,6%), Сергія Притули (36,7%), Олександра Омельченка (34,9%), Миколи Томенка (29,2%) та Андрія Пальчевського (25,9%). Водночас найбільш негативно сьогодні виборці сприймають Віталія Кличка (47,8%), а найменш негативно – Миколу Томенка (30,2%).

Опитування центру "Соціальний моніторинг"

В разі виборів міського голови в п’ятірку лідерів серед киян, які визначились, увійшли Віталій Кличко (36,7%), Андрій Пальчевський (11,8%), Сергій Притула (8,9%), Микола Томенко (8,3%), Олександр Попов (7,1%).

Опитування центру "Соціальний моніторинг"

Якби найближчим часом відбулися вибори депутатів до Київської міської ради, 5% бар’єр подолали б наступні партії: "Слуга народу" (27,1%), "УДАР" (14,1%), "Європейська солідарність" (11%), "ВО Батьківщина" (7,3%), "Опозиційна платформа – за життя" (6,2%), "ВО "Свобода" (5,6%), та "Громадський рух Миколи Томенка "Рідна країна" (5,3%).

Опитування центру "Соціальний моніторинг"

Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. З більш розгорнутою версією соціологічного дослідження ви можете ознайомитись за посиланням: КИЇВ. МОНІТОРИНГ ЕЛЕКТОРАЛЬНИХ ОРІЄНТАЦІЙ НАСЕЛЕННЯ.

Як писав OBOZREVATEL, удвічі збільшилася кількість українців, які негативно ставляться до президента України Володимира Зеленського.

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