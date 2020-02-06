Поїдуть на Чемпіонат Європи: Кличко опублікував зворушливе відео про водіїв трамваїв із Києва

Двоє водіїв столичних трамваїв Василь Галів та Олена Кравець поїдуть вперше представляти Київ та Україну на Чемпіонаті Європи з майстерності водіння трамваїв European Tramdriver Championship-2020, що відбудеться у травні в Румунії.

Відео про роботу водіїв із серії "Люди твого Києва" мер міста Віталій Кличко опублікував на своїй сторінці у соціальній у Facebook.

"Друзі! Вирішив інколи публікувати тут історії про людей нашого міста. Тих, хто працює у Києві, робить його комфортнішим і гарнішим, хто любить своє місто і киян. Сьогодні – відео й історія про водіїв трамваїв, які вперше представлятимуть Київ і Україну на 9-му Чемпіонаті Європи з майстерності водіння трамваїв European Tramdriver Championship-2020, що відбудеться у травні в Румунії. Там змагатимуться 25 команд із Європи!" – зазначив у дописі до відео мер Києва.

Так, за словами Кличка, представлятимуть Київ та Україну на європейському чемпіонаті 27-річний Василь Галів та 29-річна Олена Кравець.

"Василь водить трамвай уже 5 років, Олена – 2. Вони віддано люблять свою роботу. І вкладають у неї і свої сили, і душу. Поки місто ще спить, наші герої о 4:30 приходять у трамвайне депо імені Шевченка (Борщагівка), беруть шляхові листи і талони. Оглядають трамваї, чи вони технічно справні. І о 5-й ранку виходять на свої маршрути – №1, 2 або 3, аби всі пасажири встигли вчасно дістатися по своїх справах", – написав Кличко.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

Як зазначив мер міста, Олена і Василь люблять свою професію та відчувають за неї відповідальність

"Професія, розповідають вони, така, що ти не маєш права на помилку. Бо відповідаєш за людські життя. Не маєш і права на спізнення ні на хвилину. Адже, як кажуть Олена і Василь, якщо відстанеш від розкладу руху хоч на хвилинку, – за тобою вишикується ще 2-3 вагони. І утвориться затор на лінії, як на автомобільній дорозі. У трамваї вони зустрічають світанки. А от Олена Кравець зустріла ще й свою долю – чоловіка. Він теж водій Шевченківського депо. Зустрілися, коли їхали на зустріч один одному. Обоє були за кермом своїх "велетнів", – додав мер столиці.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

За його словами, усього у Києві працює 648 водіїв трамваїв: 380 жінок і 268 чоловіків віком від 21 до 67 років. За останніх кілька років місто придбало 63 нових трамваї. Планують продовжити закупівлі і цього року.

kiev.klichko.org

"І нагадаю, перший електричний трамвай у Східній Європі запустили саме у Києві. Влітку цього року відзначатимемо 128 років від цієї події", – зазначив Кличко.

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