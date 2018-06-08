Розгром табору ромів у Києві: "Нацдружини" пояснилися

Коли "Національні дружини" прийшли в табір ромів в Голосіївському парку, самих жителів там вже не було.

Про це OBOZREVATEL заявив начальник штабу "Нацдружін" Юрій Крапля. За його словами, інформація про погром невірна.

"Насправді ніякого погрому в парку не було. До нас за допомогою звернулися екологи та лісники. Тому що після того, як роми розмістили в лісі табір, місцеві жителі стали боятися туди ходити. Лісникам потрібно забезпечити елементарний порядок там. Перед нашим приходом комунальники вигнали ромів. А ми вже прийшли і забрали все, що ті за собою залишили. Там була повна антисанітарія, в якій жили в тому числі і їх діти", - сказав Юрій Крапля.

Вони також відхрещуються від погрому на Лисій горі , який стався в кінці квітня. Кажуть, там були представники організації С-14.

Як писав OBOZREVATEL , в Києві табір ромів влаштувався в лісопарковій зоні Київського лісництва.