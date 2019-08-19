Погода в Києві: прогноз на 19-25 серпня

Погода в Києві з 19 по 25 серпня буде сонячною. В першу половину тижня синоптики обіцяють температуру в районі 29 градусів тепла.
Починаючи з середи в Києві трохи похолодає – температура опуститься в середньому до 26 градусів. А в п'ятницю небо над українською столицею на весь день затягне хмарами.
19 серпня (Яблучний Спас) – прогноз погоди від ObozTV
OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з даними найбільших метеоресурсів України по погодній ситуації в Одесі з 19 по 25 серпня.
Прогноз погоди в Києві
sinoptik.ua
Прогноз погоди в Києві
gismeteo.ua
Прогноз погоди в Києві
meteoprog.ua
Прогноз погоди в Києві
meteo.ua
Прогноз погоди в Києві
accuweather.com
Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні літо затримається в Україні. Синоптики впевнені, що на всій території країни буде тепло цілий місяць.
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