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Погода в Києві: прогноз на 19-25 серпня

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Погода в Києві з 19 по 25 серпня буде сонячною. В першу половину тижня синоптики обіцяють температуру в районі 29 градусів тепла.

Починаючи з середи в Києві трохи похолодає – температура опуститься в середньому до 26 градусів. А в п'ятницю небо над українською столицею на весь день затягне хмарами.

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19 серпня (Яблучний Спас) – прогноз погоди від ObozTV

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з даними найбільших метеоресурсів України по погодній ситуації в Одесі з 19 по 25 серпня.

Прогноз погоди в Києві

Прогноз погоди в Києві

sinoptik.ua

Прогноз погоди в Києві

Прогноз погоди в Києві

gismeteo.ua

Прогноз погоди в Києві

Прогноз погоди в Києві

meteoprog.ua

Прогноз погоди в Києві

Прогноз погоди в Києві

meteo.ua

Прогноз погоди в Києві

Прогноз погоди в Києві

accuweather.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні літо затримається в Україні. Синоптики впевнені, що на всій території країни буде тепло цілий місяць.

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Читайте всі новини по темі "Погода в Києві" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Погода в Києві Прогноз погоди
Місце
Україна Київ
Тег
погода
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