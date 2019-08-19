Погода в Києві: прогноз на 19-25 серпня

Погода в Києві з 19 по 25 серпня буде сонячною. В першу половину тижня синоптики обіцяють температуру в районі 29 градусів тепла.

Починаючи з середи в Києві трохи похолодає – температура опуститься в середньому до 26 градусів. А в п'ятницю небо над українською столицею на весь день затягне хмарами.

19 серпня (Яблучний Спас) – прогноз погоди від ObozTV

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з даними найбільших метеоресурсів України по погодній ситуації в Одесі з 19 по 25 серпня.

Прогноз погоди в Києві sinoptik.ua

Прогноз погоди в Києві gismeteo.ua

Прогноз погоди в Києві meteoprog.ua

Прогноз погоди в Києві meteo.ua

Прогноз погоди в Києві accuweather.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні літо затримається в Україні. Синоптики впевнені, що на всій території країни буде тепло цілий місяць.

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