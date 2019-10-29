Температура значно підніметься! Синоптикиня порадувала киян потеплінням на початку листопада

Із 3 листопада в Україні прийде нова хвиля потепління – температура повітря підніметься до 16 градусів тепла.

Зокрема, погода порадує жителів Києва. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook народна синоптикиня Наталія Діденко.

"Якщо ви змерзли і перебігаєте швидко і коротко від офісу до машини і від кав'ярні в маршрутку, нехай вас буде гріти думка про потепління. Вже з найближчої неділі, з 3 листопада, з переходом на наступний тиждень, температура повітря істотно підвищиться. Вдень у неділю очікується до +10 градусів, а далі до +12-16 градусів", – написала вона.

До Києва прийде потепління Facebook Наталії Діденко

Поки, за словами синоптика, все ж доведеться потерпіти холод – столицю накрив атмосферний фронт.

Погода в Києві: на столицю чекає потепління 6264.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Укргідрометцентрі повідомили, що в Києві протягом тижня, з 29 жовтня і до 1 листопада, буде холодна і похмура погода. Ночами температура може досягти навіть нижче нуля.

Народний синоптик Леонід Горбань розповів, що в Україні з 12-13 листопада очікується різке похолодання, яке триватиме близько 10 днів. Температура повітря знизиться до -11 градусів вночі і до -5 вдень.

Також синоптики попередили, що справжня зима увірветься в Україну тільки з 12 грудня, в перші дні цього місяця морозів не очікується.

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