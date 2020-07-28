Подол уродуют не современные здания, а заброшенные бомжатники
Днём прочитал.
На Подоле показали фасад нового здания на Сагайдачного.
На фото оно выглядело охренительно красиво.
Здание.
Архитектурный проект все того же архитектора Дроздова, что и наделавший много шума новый Театр на Подоле.
Вечером.
Уже после работы, я решил поехать и сам посмотреть на него.
На мой субъективный вкус.
Оно совсем не охренительное - оно ещё лучше.
Идеально все.
Сочетание материалов.
Подобранные цвета.
Прямые формы.
Этажность.
Фасад.
Одновременно.
Такое современное и такое аккуратно вписанное в архитектурный ансамбль улицы.
Такое простое издалека и такое интересное вблизи.
Это здание.
Чем-то напомнило мне абсолютно уникальное здание из прозрачного кирпича в Амстердаме. Кто видел его воочию - меня поймёт.
Читал.
Городские сумасшедшие, увидев это здание, вроде опять подняли вопли, что наш Подол уродуют.
Честно.
Вы уже так за*бали.
Подол уродуют заброшенные бомжатники, которые не дают восстановить.
Подол уродуют бетонные полусферы и везде одинаково разбитые напроч тротуары из омельченковской брукивки.
Подол уродуют ущербные витиеватые лавочки а-ля сельский ампир.
Подол уродуют грязные не мытые месяцами мостовые и десятилетиями не крашенные фасады домов.
А такие крутые здания - дарят Подолу новую жизнь.
Это лаконично и красиво!
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