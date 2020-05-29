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30 травня • оновлено в 00:39
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Побив велосипедиста і проїхав тротуаром: у Києві знайшли агресивного водія

6.2т
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Водієві позашляховика Volkswagen, який побив велосипедиста через зауваження, оголосили про підозру.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва. За їхніми словами, працівники поліції встановили особу водія – ним виявився 48-річний житель Києва. Зараз йому оголосили про підозру в хуліганстві.

"У п'ятницю, 29 травня, йому повідомили про підозру за ч.1 ст. 296 КК України. Досудове розслідування триває", – йдеться у повідомленні прокуратури.

Водієві позашляховика, який побив велосипедиста через зауваження, оголосили про підозру.

Водієві позашляховика, який побив велосипедиста через зауваження, оголосили про підозру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві водій позашляховика Volkswagen побив велосипедиста за те, що останній не дав йому проїхати тротуаром.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
Тег
бійка
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