Побиття Балуха: суд виніс рішення щодо нападника

Дніпровський районий суд Києва заарештував на 2 місяці підозрюваного у жорстокому побитті колишнього в'язня Кремля Володимира Балуха.

Як повідомила прессекретар прокуратури Києва Надія Максимець у Facebook, суд не визначав альтернативи триманню під вартою.

"Підозрюваний – 32-річний мешканець Київщини, безробітний, повністю визнає свою вину, відмовився від адвоката. За його словами, конфлікт із потерпілим відбувся на побутовому підґрунті", – зазначила вона.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч.1 ст.121 (умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння) КК України.

У свою чергу, народна депутатка від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко написала в Facebook з посиланням на лікарів Балуха, що пацієнт стабільний.

"Якщо динаміка буде позитивною, наступного тижня спробуємо вивести з медикаментозного сну", – розповіли лікарі.

Скрін Facebook

Скрін Facebook

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