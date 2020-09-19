Побиття Балуха: суд виніс рішення щодо нападника
Дніпровський районий суд Києва заарештував на 2 місяці підозрюваного у жорстокому побитті колишнього в'язня Кремля Володимира Балуха.
Як повідомила прессекретар прокуратури Києва Надія Максимець у Facebook, суд не визначав альтернативи триманню під вартою.
"Підозрюваний – 32-річний мешканець Київщини, безробітний, повністю визнає свою вину, відмовився від адвоката. За його словами, конфлікт із потерпілим відбувся на побутовому підґрунті", – зазначила вона.
Дії підозрюваного кваліфіковані за ч.1 ст.121 (умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння) КК України.
У свою чергу, народна депутатка від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко написала в Facebook з посиланням на лікарів Балуха, що пацієнт стабільний.
"Якщо динаміка буде позитивною, наступного тижня спробуємо вивести з медикаментозного сну", – розповіли лікарі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Володимира Балуха жорстоко побили в Києві в ніч на 8 вересня. Його госпіталізували у важкому стані. У поліції Києва повідомили, що у побитого Балуха після нападу зникли мобільний телефон і банківська карта.
Спочатку повідомлялося, що правоохоронці розглядали чотири версії інциденту. За версією слідства, це міг бути нещасний випадок, хуліганство, помста або умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
Встановлено, що в ніч на 8 вересня Балух із друзями відзначав річницю визволення з полону в ресторані "Козак", після чого близько опівночі вийшов із закладу і попрямував в інший ресторан – Edem.
Там у нього виник конфлікт із невідомим. Чоловік ударив його ногою – потерпілий упав і втратив свідомість. Після цього зловмисник зник, не надавши потерпілому допомогу.