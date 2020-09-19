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Побиття Балуха: суд виніс рішення щодо нападника

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Кримінал
2,9 т.
Підозрюваного у нападі на Балуха узято під варту. Джерело: ''Крим.Реалії''

Дніпровський районий суд Києва заарештував на 2 місяці підозрюваного у жорстокому побитті колишнього в'язня Кремля Володимира Балуха.

Як повідомила прессекретар прокуратури Києва Надія Максимець у Facebook, суд не визначав альтернативи триманню під вартою.

"Підозрюваний – 32-річний мешканець Київщини, безробітний, повністю визнає свою вину, відмовився від адвоката. За його словами, конфлікт із потерпілим відбувся на побутовому підґрунті", – зазначила вона.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч.1 ст.121 (умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння) КК України.

У свою чергу, народна депутатка від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко написала в Facebook з посиланням на лікарів Балуха, що пацієнт стабільний.

"Якщо динаміка буде позитивною, наступного тижня спробуємо вивести з медикаментозного сну", – розповіли лікарі.

Скрін Facebook
Скрін Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Володимира Балуха жорстоко побили в Києві в ніч на 8 вересня. Його госпіталізували у важкому стані. У поліції Києва повідомили, що у побитого Балуха після нападу зникли мобільний телефон і банківська карта.

  • Спочатку повідомлялося, що правоохоронці розглядали чотири версії інциденту. За версією слідства, це міг бути нещасний випадок, хуліганство, помста або умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

  • Встановлено, що в ніч на 8 вересня Балух із друзями відзначав річницю визволення з полону в ресторані "Козак", після чого близько опівночі вийшов із закладу і попрямував в інший ресторан – Edem.

  • Там у нього виник конфлікт із невідомим. Чоловік ударив його ногою – потерпілий упав і втратив свідомість. Після цього зловмисник зник, не надавши потерпілому допомогу.

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