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14 березня • оновлено в 21:28
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По посольству РФ в Києві вдарили з ракетниці. Відео

11.3т
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По посольству Росії в Києві вдарили з ракетниці, потрапивши по даху дипломатичного відомства.

Інцидент стався ввечері в суботу, 14 березня, коли під стінами будівлі на Повітрофлотському проспекті, 27, зібралися представники Національного корпусу і ветерани війни на Донбасі.

Учасники акції запалили фаєри і петарди, частина з яких полетіла в бік посольства, але не потрапила по будівлі. Також біля відомства порвали прапор Росії і залишили його на паркані поруч.

Саме посольство охороняли кілька сотень бійців Нацгвардії і десятки автомобілів поліції. Правоохоронців виставили набагато більше, ніж зібралося учасників акції.

Як охороняли посольство РФ в Києві

Як охороняли посольство РФ в Києві

strana.ua

Як охороняли посольство РФ в Києві

Як охороняли посольство РФ в Києві

strana.ua

Як охороняли посольство РФ в Києві

Як охороняли посольство РФ в Києві

strana.ua

Як охороняли посольство РФ в Києві

Як охороняли посольство РФ в Києві

strana.ua

Як охороняли посольство РФ в Києві

Як охороняли посольство РФ в Києві

strana.ua

Подробиці маршу Нацкорпуса з нагоди Дня українського добровольця читайте на OBOZREVATEL.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна Київ
Тег
Національний корпус
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Червоний Данило
Червоний Данило
жаль нельзя просто cжeчь этот российский гн-идник, со всеми кто внутри!
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1
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Вартанов Жорик
Вартанов Жорик
Зачем там до сих пор наше посольство? Как уже Путя достал с этим «Братском» народом.
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1
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Папуасы с ракетницей. Визжат, пердят и слюной брызжут, больше ничего не могут
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