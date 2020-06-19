Плюс 92 за добу: з'явилася свіжа статистика щодо коронавірусу в Києві

За минулу добу (18 червня) на коронавірус у Києві захворіли 92 особи. Усього у столиці підтвердили 4176 випадків інфікування.

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Про це повідомив мер міста Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу 19 червня. Від COVID-19 померло всього 96 киян (одна людина за минулу добу) (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Серед тих, що захворіли:

49 жінок віком від 20 до 92 років;

4 дівчинки від 11 до 16 років;

37 чоловіків віком від 19 до 80 років;

2 хлопчики – 10 місяців та 4 роки.

Одужали за минулу добу 46 людей. Усього коронавірус подолали 1332 особи. До лікарень за минулий день госпіталізували 7 пацієнтів, інші перебувають на самоізоляції.

Найбільше випадків захворювання виявили у Солом'янському районі – 14, у Оболонському – 13, Святошинському – 12, у Подільському районі – 11.

Усього в лікарнях сьогодні перебувають 222 пацієнта з коронавірусом, в т.ч. 7 дітей, 57 людей з підозрою на COVID-19, в т.ч. 5 дітей. У важкому стані – 47 хворих, 3 – на апаратах ШВЛ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за 18 червня коронавірус у Києві підтвердили у 58 осіб. Усього в Україні підтверджено 34 984 випадки інфікування коронавірусом