Плюс 72 за добу! З'явилася свіжа статистика щодо коронавірусу в Києві

Станом на суботу, 13 червня, коронавірус (COVID-19) у Києві підтвердили у 3838 осіб. З них у 72 хворобу виявили за минулу добу.

Як повідомив у Telegram мер столиці Віталій Кличко, за добу захворіли двоє медиків.

COVID-19 у Києві

Усього від COVID-19 померло 87 пацієнтів (+2 за добу). Побороли хворобу 1164 (+32 за добу).

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Оболонському районі – 16, у Дніпровському – 9 та в Голосіївському – 8 випадків.

Захворіли:

34 жінки віком від 22 до 83 рокiв

30 чоловіків віком від 19 до 75 років

7 дівчаток від 2 до 17 років та хлопчик, якому 10 років.

До лікарень столиці госпіталізували 21 пацієнта, інші – на самоізоляції, під контролем медиків.

Telegram Віталя Кличка

Скрін Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 13 червня в Україні офіційно підтверджено 30 506 випадків коронавірусної інфекції. З них 753 були виявлені за минулу добу.