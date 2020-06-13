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13 червня • оновлено в 10:35
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Плюс 72 за добу! З'явилася свіжа статистика щодо коронавірусу в Києві

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Станом на суботу, 13 червня, коронавірус (COVID-19) у Києві підтвердили у 3838 осіб. З них у 72 хворобу виявили за минулу добу.

Як повідомив у Telegram мер столиці Віталій Кличко, за добу захворіли двоє медиків.

COVID-19 у Києві

COVID-19 у Києві

Усього від COVID-19 померло 87 пацієнтів (+2 за добу). Побороли хворобу 1164 (+32 за добу).

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Оболонському районі – 16, у Дніпровському – 9 та в Голосіївському – 8 випадків.

Захворіли:

  • 34 жінки віком від 22 до 83 рокiв

  • 30 чоловіків віком від 19 до 75 років

  • 7 дівчаток від 2 до 17 років та хлопчик, якому 10 років.

До лікарень столиці госпіталізували 21 пацієнта, інші – на самоізоляції, під контролем медиків.

Плюс 72 за добу! З'явилася свіжа статистика щодо коронавірусу в Києві

Telegram Віталя Кличка

Плюс 72 за добу! З'явилася свіжа статистика щодо коронавірусу в Києві

Скрін Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 13 червня в Україні офіційно підтверджено 30 506 випадків коронавірусної інфекції. З них 753 були виявлені за минулу добу.

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Тема
Коронавірус
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
Теги
КМДА вірус
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Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 30 506.

    Вилікувалися: 13 976. Померли: 880.

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