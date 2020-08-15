Плюс 232! У Києві рекордно підстрибнула кількість заражених коронавірусом

У Києві кількість заражених коронавірусом за минулу добу зросла на рекордні 232 людини. Станом на 15 серпня в столиці вже 10 392 випадки COVID-19.

Як повідомив в Telegram мер міста Віталій Кличко, за добу один випадок – летальний. Усього в столиці коронавірус забрав життя 151 людини.

Захворіли:

122 жінки віком від 20 до 89 років;

94 чоловіка віком від 18 до 93 рокiв;

6 дівчат від 3 до 15 років та 10 хлопців від 8 до 17 років.

Захворіли, зокрема, і 5 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 27 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу одужали 57 людей. Усього коронавірус подолали 3373 мешканця Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 40, у Дніпровському – 34 та в Дарницькому районі – 33 випадки.

Кличко нагадав, що Київ вже перебуває в жовтій зоні епідеміологічної небезпеки. Обмеження і заборони, пов'язані з цим, почнуть діяти з понеділка, 17 серпня.

Telegram Віталія Кличка

Cкрін Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 15 серпня в Україні офіційно підтверджено 89 719 випадків коронавірусної інфекції. З них 1 847 – виявлено за минулу добу, що стало новим антирекордом із добового приросту.