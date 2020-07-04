Плюс 118! У Києві зросла кількість випадків COVID-19: опубліковано свіжу статистику

Кияни 10:12, 4.07.2020 Оновлено: 10:20, 4.07.2020

У Києві станом на 4 липня кількість заражених коронавірусом зросла до 5465 осіб. За добу в місті підтвердили 118 нових випадків COVID-19.

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Від коронавірусу померли всього 114 пацієнтів (+2 за добу). Про це повідомив мер міста Віталій Кличко в своєму Telegram-каналі.

За добу захворіли:

  • 56 жінок віком від 20 до 75 років;

  • 52 чоловiка віком від 29 до 82 рокiв;

  • 6 дівчаток віком від 4 до 15 років та 4 хлопчики від 2 до 9 років.

Захворіли, зокрема, 9 медиків.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 21, у Шевченківському – 17 та в Голосіївському – 16 випадків.

До лікарень столиці госпіталізували 19 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 37 людей. Усього коронавірус подолали 1770 мешканців столиці.

Telegram Віталія Кличка
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