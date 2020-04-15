Київ на карантині: стало відомо, що буде з невикористаними квитками на транспорт

Антон Малиновський Життя столиці 17:28, 15.04.2020 Оновлено: 18:03, 15.04.2020

Киянам пояснили, що буде з невикористаними квитками на громадський транспорт, які вони купили незадовго до карантину. Так, QR-квитки в наземний транспорт можна буде застосувати після його закінчення, а ось в метро все ще працюють над вирішенням цього питання.

Про це OBOZREVATEL розповіли у пресслужбах КМДА і КП "Київський метрополітен". Річ у тім, що деякі люди купили квитки або проїзні ще до оголошення про скасування транспорту, і термін їхньої дії закінчується. У зв'язку з цим на сайті КМДА навіть була створена петиція про повернення коштів за такі проїзні.

Петиція на повернення коштів

В адміністрації нам пояснили, що QR-квитки будуть "заморожені", і їх можна буде використовувати після карантину.

"Електронний квиток діє рік. Якщо ви в березні купили 50 поїздок, то вони будуть доступні до березня наступного року. Щодо QR-квитків, які куплені через додаток, то вони всі збережені на час карантину. Зазвичай у них термін дії 15 днів, але за час карантину ніхто їх не втратить", – розповіли у пресслужбі КМДА.

Е-квиток

У метро ситуацію теж вирішують. Як розповіла OBOZREVATEL прессекретарка "Київського метрополітену" Наталія Макогон, зараз вони думають над юридичними моментами цього питання, а результати будуть оприлюднені після карантину.

"Зараз ми відпрацьовуємо всі юридичні механізми і рекомендуємо людям звернутися до нас, коли закінчиться карантин. Щойно механізм буде відпрацьований, ми відразу його оприлюднимо. Це буде після того, як завершиться карантин і метрополітен відновить роботу", – повідомила вона.

Метро Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL, КП "Київський метрополітен" попередньо готовий відновити роботу відразу після закінчення карантину 24 квітня.

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