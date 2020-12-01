Підприємці вийшли під Раду на масовий мітинг і перекрили центр Києва

Під стінами Верховної Ради в Києві у вівторок, 1 грудня, підприємці зібралися на податковий майдан. Мітингувальники також перекрили рух в урядовому кварталі, в обох напрямках по вулиці Грушевського.

Як повідомляють в групі "Підприємці України/SaveФОП" в Facebook, вони вимагають не вводити карантинні обмеження для малого бізнесу і ухвалити законопроекти для спрощеної системи оподаткування.

"Ми зустрічаємо нардепів гаряче! Повідомляємо: 4439 – ні. 3853-1 (2), 3993 – так!" – заявила одна з учасниць акції протесту Ксенія Ляпіна.

Мітинг підприємців Facebook Ксенії Ляпіної

Податковий майдан Facebook Ксенії Ляпіної

Бізнес раніше вже виходив на подібні акції. Під гаслом "Детінізація – це цивілізація!" підприємці вимагали від народних депутатів запобігти ухваленню двох законопроектів про повернення всім без винятку ФОПам права працювати без використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Згодом в Раді заявили, що перенесуть на рік рішення про обов'язкове використання касових апаратів. Але в той же день Рада провалила цей законопроект.

В результаті глава фінансового, митного і податкового Комітету Верховної Ради, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив, що навколо обов'язкового встановлення РРО фізичними особами підприємцями існує багато міфів, які "тіньовики" хочуть створити спеціально, щоб зірвати податкову реформу в Україні.

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