Підприємці пішли маршем по центру Києва: Хрещатик перекрито

Анна Прийма Кияни 12:40, 1.12.2020 Оновлено: 12:54, 1.12.2020

Протестувальники під Верховною Радою 1 грудня в Києві вирушили маршем у бік Майдану Незалежності.

Підприємці перекрили Хрещатик, попросивши в киян вибачення за заподіяні незручності (щоб подивитися відео і фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Шановні водії, у зв'язку з проведенням масових заходів на вулиці Хрещатик рух тимчасово обмежено", – повідомили в патрульній поліції.

Підприємці-протестувальники
Ігор Рец
Поліція охороняє мітинг.
Ігор Рец
Марш підприємців.
Ігор Рец
Мітинг охороняють правоохоронці.
Ігор Рец
Марш на Хрещатик.
Ігор Рец

  • Учасники акції виступили з вимогою залишити спрощену систему оподаткування, обліку та звітності

  • Також вони проти карантину вихідного дня для малого і середнього бізнесу

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше під гаслом "Детінізація – це цивілізація!" підприємці вимагали від народних депутатів запобігти ухваленню двох законопроєктів про повернення всім без винятку ФОПам права працювати без використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

  • Згодом у Раді заявили, що перенесуть на рік рішення про обов'язкове використання касових апаратів. Але того ж дня Рада провалила цей законопроєкт.

  • Унаслідок глава фінансового, митного і податкового Комітету Верховної Ради, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив, що навколо обов'язкового встановлення РРО фізичними особами-підприємцями існує багато міфів, які "тіньовики" хочуть створити спеціально, щоб зірвати податкову реформу в Україні.

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