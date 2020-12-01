Підприємці пішли маршем по центру Києва: Хрещатик перекрито
Протестувальники під Верховною Радою 1 грудня в Києві вирушили маршем у бік Майдану Незалежності.
Підприємці перекрили Хрещатик, попросивши в киян вибачення за заподіяні незручності (щоб подивитися відео і фото, доскрольте до кінця сторінки).
"Шановні водії, у зв'язку з проведенням масових заходів на вулиці Хрещатик рух тимчасово обмежено", – повідомили в патрульній поліції.
Учасники акції виступили з вимогою залишити спрощену систему оподаткування, обліку та звітності
Також вони проти карантину вихідного дня для малого і середнього бізнесу
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше під гаслом "Детінізація – це цивілізація!" підприємці вимагали від народних депутатів запобігти ухваленню двох законопроєктів про повернення всім без винятку ФОПам права працювати без використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО).
Згодом у Раді заявили, що перенесуть на рік рішення про обов'язкове використання касових апаратів. Але того ж дня Рада провалила цей законопроєкт.
Унаслідок глава фінансового, митного і податкового Комітету Верховної Ради, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив, що навколо обов'язкового встановлення РРО фізичними особами-підприємцями існує багато міфів, які "тіньовики" хочуть створити спеціально, щоб зірвати податкову реформу в Україні.