Підозрюють у вимаганнях та викраденнях: названі імена правоохоронців, затриманих на Київщині

Угрупування “перевертнів у погонах”, члени якого займалася викраденням людей і вимаганням грошей, очолював старший оперуповноважений київського управління Служби безпеки України Сергій Борисов.

Про це повідомило поінформоване джерело Dетектив-Info. Як раніше розповіли у прокуратурі Київської області "банду" було затримано 6 травня. Вона спеціалізувалася на "кіднепінгу" підприємців зі сфери ІТ-технологій.

За словами інсайдера, також до угрупування входили двоє діючих співробітників Національної поліції. Мова йде про оперуповноваженого УКР ГУНП у місті Києві, капітана Івана Сторожука та старшого оперуповноваженого СКП Переяслав-Хмельницького ВП ГУНП в Київській області, майора Олега Гогайзеля.

Останній п'ять років тому очолював відділення в поліції Дарницького району столиці. В органах внутрішніх справ також працює його колишня дружина Алла, яка обіймає посаду слідчої в Печерському відділенні поліції Києва. Нова обраниця затриманого майора Ірина влітку 2019 року претендувала на посаду головного спеціаліста відділу обліку пенсіонерів та соціальних питань Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС.

У злочинній діяльності "перевертням у погонах" допомагали так звані "наводчики" з числа цивільних осіб. Ними були Володимир Володін та чоловік на прізвище Качалов.

Разом п'ятірці встановлених кіднеперів та їм спільникам закидають, що вони вистежували своїх жертв на території столиці та Київської області серед заможних осіб. Цих людей зловмисники надалі викрадали серед білого дня, вивозили до безлюдної місцевості, погрожували катуванням та із застосуванням фізичного насильства вимагали "відкупні".

Загалом під час затримання банди "кіднеперів" в її учасників було вилучено 9 пістолетів різної модифікації, з півсотні набоїв, поліцейський однострій та жетони, різні посвідчення (серед яких працівників поліції та СБУ, Адміністрації президента України, Податкової служби, шеврони з написами "СБУ", "Поліція"), кайданки, кийки, понад 35 тис. дол., 5 димових шашок, а також наркотики (амфетамін, ЛСД, метадон, героїн).

Наразі дії перевертнів у погонах та їх спільників кваліфікуються як бандитизм (ст.257 КК України), вимагання (ч.4 ст.189 КК України) та викрадення людини (ч.2 ст.146 КК України).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області за підозрою у викраденні людини, вимаганні та розбої затримали групу осіб, які видавали себе за співробітників правоохоронних органів.

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