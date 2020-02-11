Підозрюють у розкраданні 1,7 млрд грн: СБУ прийшла з обшуками в "Київметробуд"

Офіс генерального прокурора спільно з СБУ провели обшуки в компанії "Київметробуд", його посадових осіб, а також у відділеннях АБ "Укргазбанку" й низці приватних структур.

Як повідомляється на сайті пресслужби Офісу генпрокурора, слідчі дії тривають у рамках розслідування схеми шахрайського заволодіння бюджетними коштами, зокрема за фактом необґрунтованого розміщення на депозитних рахунках 1,7 млрд гривень, виділених на будівництво метро.

Йдеться про спорудження ділянки Сирецько-Печерської лінії метро від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар із електродепо в Подільському районі Києва.

Зазначимо, 16 січня 2020 року за клопотанням Офісу генерального прокурора на гроші на банківських рахунках "Київметробуду" наклали арешт в рамках кримінального провадження щодо запобігання шахрайського заволодіння бюджетними коштами під час будівництва ділянки метро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рейдери, пов'язані з ексглавою "Укрбуду" Максимом Микитасем, провели фіктивні збори наглядової ради "Київметробуду", де оголосили свого ставленика Олександра Метелицю новим керівником компанії.

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