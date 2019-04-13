Підмішали клофелін: в Києві обікрали відомого журналіста

У Святошинському районі Києва в ніч з 12 на 13 квітня група чоловіків напоїла і обікрала відомого журналіста, шеф-редактора програми новин одного з великих телеканалів Віктора С.

Про це повідомила "Страна" з посиланням на джерело в силових структурах. Напередодні ввечері журналіст відпочивав в компанії двох знайомих йому людей, компанія вживала алкоголь і надалі перемістилася для проведення дозвілля в одну з квартир столиці.

Там до них приєдналися ще два учасники вечірки. В результаті Віктор "відключився", найімовірніше, йому підмішали в напій клофелін. У нього вкрали особисті речі, банківські картки, гроші, а також викрали автомобіль.

За даним фактом порушено кримінальну справу з кваліфікацією інциденту як розбій (ч.2 ст.187 КК України) і викрадення (ч.1 ст.289 КК України).

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку квітня помер відомий український журналіст, регіональний редактор телеканалу "112 Україна" Тарас Москалюк.

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