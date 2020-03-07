Під Радою знайшли людські останки: відкопали череп і кістки

У Маріїнському парку під час земельних робіт було знайдено людські останки неподалік Верховної Ради.

Черепи та кістки знайшли співробітники Київзеленбуду, викорчовувавши пеньок спиляного дерева біля Пам'ятника учасникам січневого повстання, передає "Інформатор".

Людські останки лежали в землі. Поліції належить дізнатися, скільки кістки та інші деталі перебували під деревом.

Человеескіе останки в землі інформатор

Що примітно, це вже не перший випадок, коли знаходять кістки. Аналогічна ситуація була 7 лютого на вулиці Кадетський Гай. Людські останки частково перебували в кризі. Крім черепа, там вдалося знайти кістки таза, хребта, ніг і плечей.

Человеескіе останки в землі інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Преображенському парку в центрі Одесі знайшли людські останки. Моторошну знахідку зробили робочі, які займаються в парку будівельними та земляними роботами.

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