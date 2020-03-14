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14 березня • оновлено в 21:28
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Під посольством Росії в Києві порвали прапор агресора. Відео

1.2т
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Під посольством РФ у Києві в ході акції Нацкорпуса і ветеранів війни на Донбасі порвали російський прапор.

Як передає "Страна", учасники акції також запалили фаєри і кидали петарди, виступаючи проти агресії Кремля в Україні.

Порваний прапор повісили на паркані посольства, по даху якого також ударили з ракетниці. Після цього протест завершився.

Подробиці маршу Нацкорпуса з нагоди Дня українського добровольця читайте на OBOZREVATEL.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна Київ
Тег
Національний корпус
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Golan Sim
Golan Sim
"Ну коли ви, рашисти, москалi та сепари почнете вже нас лякатися, га?", - В. Вятрович ))
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
вот ты какая, украинская перемога над агрессором... )))
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