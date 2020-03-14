Під посольством Росії в Києві порвали прапор агресора. Відео

Під посольством РФ у Києві в ході акції Нацкорпуса і ветеранів війни на Донбасі порвали російський прапор.

Як передає "Страна", учасники акції також запалили фаєри і кидали петарди, виступаючи проти агресії Кремля в Україні.

Порваний прапор повісили на паркані посольства, по даху якого також ударили з ракетниці. Після цього протест завершився.

Подробиці маршу Нацкорпуса з нагоди Дня українського добровольця читайте на OBOZREVATEL.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал