Під Офісом президента у Києві відбулися сутички. Фото і відео

У Києві 12 травня під Офісом президента почалися зіткнення нібито через те, що активісти підпалили велосипедну шину у відрі.

Як повідомляє Telegram-канал PavlovskyNEWS, після цього одного з учасників акції затримала поліція (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"За словами очевидця, вони провели перформанс, щоб нагадати президенту, що може трапитися, якщо він продовжить здавати національні інтереси", – йдеться у повідомленні.

Зіткнення під Офісом президента 12 травня PavlovskyNEWS

Крім цього, наголосив учасник акції, затриманий є ветераном АТО. Зазначається, що правоохоронці чекали на пожежну службу для оформлення протоколу.

Водночас з'ясувалося, що під час сутичок під ОП затримали волонтерку Ярину Чорногуз та ветерана 10 ОГШБ Петра Стефарука.

Зіткнення під Офісом президента 12 травня

"Притиснули до стінки за підпал велосипедної шини як попередження Зеленському про другу Революцію Гідності, якщо продовжуватиме відступ армії. Це на протесті "Весна на граніті", де сьогодні ми вимагали включити ветеранів у переговорний процес у Мінську", – написала Чорногуз на своїй сторінці у Facebook.

Вона додала, що правоохоронці оточили їх і не відпускають, тому попросила в підписників допомоги й максимального розголосу події.

Зіткнення під Офісом президента 12 травня PavlovskyNEWS

Зіткнення під Офісом президента 12 травня PavlovskyNEWS

Зіткнення під Офісом президента 12 травня PavlovskyNEWS

Зіткнення під Офісом президента 12 травня PavlovskyNEWS

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві біля Кабміну 6 травня підприємці влаштували акцію "Карантин вбиває". Вони вимагали дозволити роботу малого і середнього бізнесу.

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