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12 травня • оновлено в 17:12
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Під Офісом президента у Києві відбулися сутички. Фото і відео

21.2т
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У Києві 12 травня під Офісом президента почалися зіткнення нібито через те, що активісти підпалили велосипедну шину у відрі.

Як повідомляє Telegram-канал PavlovskyNEWS, після цього одного з учасників акції затримала поліція (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"За словами очевидця, вони провели перформанс, щоб нагадати президенту, що може трапитися, якщо він продовжить здавати національні інтереси", – йдеться у повідомленні.

Зіткнення під Офісом президента 12 травня

Зіткнення під Офісом президента 12 травня

PavlovskyNEWS

Крім цього, наголосив учасник акції, затриманий є ветераном АТО. Зазначається, що правоохоронці чекали на пожежну службу для оформлення протоколу.

Водночас з'ясувалося, що під час сутичок під ОП затримали волонтерку Ярину Чорногуз та ветерана 10 ОГШБ Петра Стефарука.

Зіткнення під Офісом президента 12 травня

Зіткнення під Офісом президента 12 травня

"Притиснули до стінки за підпал велосипедної шини як попередження Зеленському про другу Революцію Гідності, якщо продовжуватиме відступ армії. Це на протесті "Весна на граніті", де сьогодні ми вимагали включити ветеранів у переговорний процес у Мінську", – написала Чорногуз на своїй сторінці у Facebook.

Вона додала, що правоохоронці оточили їх і не відпускають, тому попросила в підписників допомоги й максимального розголосу події.

Зіткнення під Офісом президента 12 травня

Зіткнення під Офісом президента 12 травня

PavlovskyNEWS

Зіткнення під Офісом президента 12 травня

Зіткнення під Офісом президента 12 травня

PavlovskyNEWS

Зіткнення під Офісом президента 12 травня

Зіткнення під Офісом президента 12 травня

PavlovskyNEWS

Зіткнення під Офісом президента 12 травня

Зіткнення під Офісом президента 12 травня

PavlovskyNEWS

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві біля Кабміну 6 травня підприємці влаштували акцію "Карантин вбиває". Вони вимагали дозволити роботу малого і середнього бізнесу.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
протест Офіс президента
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Галицький Данило
Галицький Данило
Молодці, оригінально-велосипедна ши-на! Тільки от в цього Іхь Найн Loха кортеж із 42 бех, пора уже, щоб гума цих бех портила ,,благоустрій''!
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Гуцулка Ксеня
Гуцулка Ксеня
Так "марта" чи "мая"??? Сєпарське безграмотне кубло!
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Зимин Влад
Зимин Влад
Гуцулка Ксеня, Читать научись грамотейка написано мая ,а этих кто шины жгут одеть в форму и на Донбас пусть солдатской кашки хлебнут ! Только ещё и памперсы пусть не забудут купить
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1
0
Кравченко Николай
Кравченко Николай
Эти"активисты"уже всем в печенках сидят.Это же обыкновенные наемники,которым все равно против кого протестовать,лишь бы деньги платили.А налоги,наверняка,с этих денег не платят.
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