Під Мін'юстом влаштували акцію через незаконний видобуток піску Мостобудом

Під Міністерством юстиції України у п'ятницю, 25 вересня, влаштували акцію протесту проти бездіяльності Офісу протидії рейдерству у справі Мостобуду.

Про це повідомили на сторінці Української асоціації відобувачів піску у Facebook. У повідомленні сказано, що установа, де ще 13 серпня відбувся розгляд скарги від Департаменту земельних ресурсів на антирейдерській колегії, не ухвалила жодного рішення стосовно передачі земельної ділянки на вул. Промислова у Києві ТОВ "КПС-ГРУПП".

"Сьогодні ми зібралися під Міністерством юстиції з вимогою до міністра виконати свої обов'язки і завізувати рішення комітету. Минуло півтора місяці – рішення немає. Виникають думки про зацікавленість і корупцію з боку міністерства та особисто пана Малюська. На жаль, сьогоднішня відповідь представника міністерства тільки підтвердила підозри. Він зазначив, що рішення весь цей час лежить на столі у міністра і його не відомо чому він його досі не підписав", – прокоментував ситуацію присутній на акції протесту президент асоціації "Нерудні надра України" Вадим Пєлих.

Акція у Мін'юсті. Українська асоціація відобувачів піску / Facebook

Активісти вимагали ухвалити рішення щодо Мостобуду. Українська асоціація відобувачів піску / Facebook

Нагадаємо, У Голосіївському районі на ділянці в 17 га незаконно видобувають та зберігають річковий пісок. Пісок вивозять безконтрольно – без будь-яких дозвільних документів і без перешкод з боку правоохоронців. На очах у депутатів і громади крадії наживаються на мільйони гривень.

Раніше ділянку орендував "Мостобуд", який потім уклав договір із ТОВ "КПС-ГРУПП".

При підписанні договору між ТОВ "КПС-ГРУПП" та компанією "Мостобуд" щодо оренди земельної ділянки, що підпорядковується Київраді, нібито відбувся перехід права.

Акція у Мін'юсті. Українська асоціація відобувачів піску / Facebook

Київська міська рада не погоджувала договір оренди чи суборенди ділянки, на якій розташоване майно ТОВ "КПС-ГРУПП". Жодних юридичних взаємин Київська міська рада як орендодавець та "КПС-ГРУПП", що користується цією земельною ділянкою, не мали. Тому запис у реєстрі власності про право оренди земельної ділянки є незаконним, відповідно як і діяльність компанії на займаній ділянці.