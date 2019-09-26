Під КМДА відбулися зіткнення: Кличко попросив допомоги у Зеленського

На засіданні комісії Київської міської держадміністрації з вирішення проблемних питань щодо об'єктів незавершеного будівництва відбулося зіткнення з протестувальниками, які увірвалися до будівлі.

Про це повідомляє у четвер, 26 вересня, пресслужба КМДА.

"Проведення у КМДА чергового засідання комісії з вирішення проблемних питань щодо об'єктів незавершеного будівництва супроводжувалося сутичками і погрозами на адресу членів комісії", – йдеться у повідомленні.

Під КМДА відбулися зіткнення: Кличко написав Зеленському

При цьому мер міста Віталій Кличко вже звернувся до президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Олексія Гончарука з пропозицією правового врегулювання проблеми об'єктів незавершеного будівництва.

Так, зазначається, що "група радикально налаштованих громадян прорвалася до будівлі КМДА і здійснила кілька спроб штурму кімнати для засідань". З метою зриву зборів були влаштовані заворушення у коридорі, під час яких постраждали представники комісії та працівники КМДА.

"Протестувальники застосовували силу (причому навіть проти жінок), вигукували образи, провокували, погрожували, викликали поліцію" для захисту прав "і всіма можливими способами перешкоджали роботі засідання", – розповіли в КМДА.

Крім того, члени комісії заявили, що подібні випадки були і раніше. Вони поскаржилися на дзвінки з погрозами. За словами працівників КМДА, мета радикально налаштованих громадян – зірвати діалог між інвесторами та міською владою.

"Відсутність механізмів і цільового фінансування не дозволяє КМДА взяти на баланс і добудувати об'єкти незавершеного будівництва. Так звані "будинки Войцеховського" є речовими доказами у кримінальних справах. Міська влада не може ухвалювати рішення про зазначене майно і не може забезпечити відновлення прав потерпілих інвесторів, поки не змінено законодавство. Усвідомлення того, що проблема не вирішується швидко і в одному кабінеті, вводить частину інвесторів у відчай і підігріває протестні настрої, на яких відкрито паразитують провокатори", – додали у КМДА.

Члени комісії закликали "припинити маніпуляції, тиск і протиправні дії щодо членів комісії, представників КМДА та підприємств міста Києва".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Києві депутата міської ради побили на очах у поліції за повідомлення про незаконне будівництво.

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