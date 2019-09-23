Під КМДА прийшли люди в костюмах Пікачу і Спанч-Боба: що відбувається. Фото, відео

Біля Київської міської державної адміністрації 23 вересня відбувся незвичайний мітинг: до будівлі прийшли люди в костюмах героїв мультфільмів – Пікачу, Лунтик, Спанч-Боб.

Учасники акції тримали в руках плакати з написами: "Зоопарк Кличка", "Не всі можуть дивитися у завтрашній день".

На обличчях героїв мультфільмів приклеєні фотографії. Приїхав "зоопарк" до будівлі на довгому білому лімузині.

Під КМДА пройшов мітинг

Мітингувальники в костюмах вишикувалися біля КМДА, один із них вимовляв фрази: "Звідки я говорю, туди і їм", "Мало хто зрозуміє, але той, хто піде, мало хто", "Ложка з одного боку опукла, з іншого впукла" , "Гордо стану грудьми за спиною України".

Мета акції поки не відома. Самі учасники на запитання, для чого вони зібрали мітинг, відповіли: "Просто тролимо".

Як писав OBOZREVATEL, український чемпіон Володимир Кличко провів вихідний у зоопарку "XII місяців" в селищі Демидів під Києвом, куди прилетів на вертольоті. Разом із ним була його донька, 4-річна Кайя-Євдокія, яка живе з татом в Україні.

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