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12 травня • оновлено в 21:42
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Під Києвом зняли п'яних дівчат, які смажили сосиски на "вічному вогні". Фото і відео

5.6т
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У мережі опублікували фото, на яких зображені двоє молодих дівчат, які смажили сосиски на меморіальному комплексі, присвяченому загиблим визволителям під час Другої світової війни.

Кадри опублікувала місцева жителька Євгенія Василенко у Facebook. За її словами, дівчата перебували у стані алкогольного сп'яніння.

"Ще три дні тому вшановували подвиг героїв Другої Світової війни, а вже вчора довелося спостерігати атаки молодиць-вандалок на меморіальний комплекс, присвячений загиблим визволителям Білої Церкви. Дівчата, які перебували у стані алкогольного сп'яніння, на очах у десятьох дорослих людей смажили сосиски на полум’ї "вічного вогню", що в "Парку Слави", – зазначила вона.

Під Києвом зняли п'яних дівчат, які смажили сосиски на "вічному вогні"

Facebook \ Eugenia Vasylenko

Білоцерківчанка зазначила, що зробила молодицям-вандалкам зауваження з проханням припинити наругу над місцем поховання воїнів, на що вони відповіли ненормативною лексикою і погрозами побити.

"Окремо хочу відзначити неприйнятну пасивну реакцію дорослих чоловіків і жінок, які мовчки спостерігали за цим неподобством, а якщо точніше виражатися, то адміністративним правопорушенням за статтею "наруга над могилою", – написала вона.

На інцидент відреагував мер міста Генадій Дикий. За його словами, Муніципальна варта та СБУ наразі з'ясовують особи дівчат.

"Кричущий випадок трапився біля меморіалу у Парку Слави. На жаль, вандалок не вдалося затримати відразу, втім поліція, Муніципальна варта та СБУ наразі з'ясовують, хто ці особи, й обов'язково з'ясують. Ці "героїні" мають не лише понести заслужене покарання, а й стати "відомими" в Білій Церкві! Якщо знаєте, хто це – телефонуйте в Муніципальну варту 096 305 0002, або поліцію 102", – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області на вулиці Леоніда Бородича невідомі розмалювали пам'ятник, присвячений загиблим у Другій світовій війні водіям.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
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