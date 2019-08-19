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Під Києвом жінка на Audi влаштувала смертельну ДТП

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У Київській області 19 серпня в ДТП загинули співробітник поліції і 7-річна дитина.

Як повідомляє пресслужба Нацполіції, трагедія сталася на трасі "Київ — Суми" поблизу с. Гоголів.

За попередніми даними, 37-річна мешканка Києва за кермом позашляховика Audi значно перевищила допустиму швидкість руху і не надала перевагу в русі легковику Chevrolet, який рухався головною дорогою.

"В результаті зіткнення водій легковика загинув на місці події. Ним виявився працівник поліції Вишгородського району", — уточнила пресслужба.

Під Києвом жінка на Audi влаштувала смертельну ДТП
Під Києвом жінка на Audi влаштувала смертельну ДТП
Під Києвом жінка на Audi влаштувала смертельну ДТП

Крім нього, в авто перебував пасажир і двоє його дітей. На жаль, його 7-річна донька від отриманих травм загинула.

Чоловіка з сином у важкому стані доправили в лікарню. Водночас водійка Audi ушкоджень не зазнала.

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Вирішується питання про затримання киянки за ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України та про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 серпня в Києві на Харківському шосе сталася масштабна ДТП за участю автомобілів Lanos і Volkswagen. Постраждали двоє пасажирів —жінка і підліток.

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Теми
Новини Києва та Київської області Кримінал
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Україна
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
Пора стріляти-на місці.
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