Під Києвом закидали петардами будинок Медведчука і залишили нецензурне послання

Увечері 27 березня під Києвом представники Національного Корпусу пікетували біля будинку голови політради "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука.

До сотні націоналістів зібралися біля маєтку, вимагаючи заарештувати політика, повідомляє телеграм-канал Національного Корпусу.

Активісти палили фаєри і закидали будинок Медведчука петардами. На воротах садиби вони написали фарбою "Медведчук – х*йло".

На місці пікету перебували також до сотні поліцейських. За парканом націоналістів очікувала велика кількість чоловіків спортивної зовнішності.

"За високим парканом ми виявили мужніх захисників Медведчука. Збилися в купу, прикрилися щитами, чекають Нацкорпус і Нацдружину. Хлопці, не бійтеся, бити не будемо. Нам вас просто шкода. Замість того, щоб захищати інтереси України та її народу, ви захищаєте паркан путінського покидька, який продає нашу землю окупантам", – повідомили в Нацкорпусі.

Про зіткнення або бійки на пікеті не повідомлялося.

Пікет біля будинку Медведчука Нацкорпус

Пікет біля будинку Медведчука Нацкорпус

Пікет біля будинку Медведчука Нацкорпус

Пікет біля будинку Медведчука Нацкорпус

Пікет біля будинку Медведчука Нацкорпус

Пікет біля будинку Медведчука Нацкорпус

Пікет біля будинку Медведчука Нацкорпус

Пікет біля будинку Медведчука Нацкорпус

Пікет біля будинку Медведчука Нацкорпус

Пікет біля будинку Медведчука Нацкорпус

Пікет біля будинку Медведчука Нацкорпус

Пікет біля будинку Медведчука РБК-Україна

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

22 березня голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя", кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук поїхав у Москву на зустріч із прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим і главою "Газпрому" Олексієм Міллером.

Бойко і Медведчук вилетіли з аеропорту "Жуляни", порушуючи заборону на прямі перельоти. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив розібратися, хто прийняв відповідне рішення.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що буде зареєстроване кримінальне провадження про незаконний перетин кордону в зв'язку з польотом у Москву Бойка і Медведчука.

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