|Кияни
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
LadyCity

/Новини Києва

Під Києвом закидали петардами будинок Медведчука і залишили нецензурне послання

2.6тЧитати матеріал російською

Увечері 27 березня під Києвом представники Національного Корпусу пікетували біля будинку голови політради "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука.

До сотні націоналістів зібралися біля маєтку, вимагаючи заарештувати політика, повідомляє телеграм-канал Національного Корпусу.

Активісти палили фаєри і закидали будинок Медведчука петардами. На воротах садиби вони написали фарбою "Медведчук – х*йло".

Новини
Дорожче, ніж зараз: з'ясувалося, що пообіцяли Бойку і Медведчуку в Кремлі

На місці пікету перебували також до сотні поліцейських. За парканом націоналістів очікувала велика кількість чоловіків спортивної зовнішності.

"За високим парканом ми виявили мужніх захисників Медведчука. Збилися в купу, прикрилися щитами, чекають Нацкорпус і Нацдружину. Хлопці, не бійтеся, бити не будемо. Нам вас просто шкода. Замість того, щоб захищати інтереси України та її народу, ви захищаєте паркан путінського покидька, який продає нашу землю окупантам", – повідомили в Нацкорпусі.

Про зіткнення або бійки на пікеті не повідомлялося.

Пікет біля будинку Медведчука

Пікет біля будинку Медведчука

Нацкорпус

Пікет біля будинку Медведчука

Пікет біля будинку Медведчука

Нацкорпус

Пікет біля будинку Медведчука

Пікет біля будинку Медведчука

Нацкорпус

Пікет біля будинку Медведчука

Пікет біля будинку Медведчука

Нацкорпус

Пікет біля будинку Медведчука

Пікет біля будинку Медведчука

Нацкорпус

Пікет біля будинку Медведчука

Пікет біля будинку Медведчука

Нацкорпус

Пікет біля будинку Медведчука

Пікет біля будинку Медведчука

Нацкорпус

Пікет біля будинку Медведчука

Пікет біля будинку Медведчука

Нацкорпус

Пікет біля будинку Медведчука

Пікет біля будинку Медведчука

Нацкорпус

Пікет біля будинку Медведчука

Пікет біля будинку Медведчука

Нацкорпус

Пікет біля будинку Медведчука

Пікет біля будинку Медведчука

Нацкорпус

Пікет біля будинку Медведчука

Пікет біля будинку Медведчука

РБК-Україна

Під Києвом закидали петардами будинок Медведчука і залишили нецензурне послання

Скріншот

Під Києвом закидали петардами будинок Медведчука і залишили нецензурне послання

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 22 березня голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя", кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук поїхав у Москву на зустріч із прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим і главою "Газпрому" Олексієм Міллером.

  • Бойко і Медведчук вилетіли з аеропорту "Жуляни", порушуючи заборону на прямі перельоти. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив розібратися, хто прийняв відповідне рішення.

  • Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що буде зареєстроване кримінальне провадження про незаконний перетин кордону в зв'язку з польотом у Москву Бойка і Медведчука.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особа
Віктор Медведчук
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
Нацкорпус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
4
Смішно
13
Цікаво
4
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки