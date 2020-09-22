Під Києвом загорілась колонія, де перебуває близько 500 ув'язнених. Фото

Юрій Сергієнко Кияни 19:57, 22.09.2020 Оновлено: 20:14, 22.09.2020

У Київській області у вівторок, 22 вересня, загорілася Бориспільська виправна колонія №119.

У ній перебуває близько 500 ув'язнених, повідомило джерело OBOZREVATEL (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Колонія розташована в селі Мартусівка. На фото видно, що вогнем охоплена одна з тюремних будівель.

Інформації про постраждалих в результаті пожежі поки немає. Також причини загоряння поки невідомі.

Пожежа в Бориспільській виправній колонії №119.
В'язниця розташована в селі Мартусівка.
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