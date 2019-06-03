Під Києвом із дитсадка викрали дітей: перші деталі

У Глевасі під Києвом група невідомих викрала з дитячого садка двох дівчаток. Троє осіб увірвалися в приміщення, забрали дітей і зникли.

Про викрадення повідомила вихователька. У садок зайшов чоловік і дві жінки, одна з яких назвалася матір'ю дівчаток-сестер, пише "Інформатор".

"З дитсадка відвезли двох сестер: трьох і п'яти років. Невідомі зникли на автомобілі Kia Sportage держномер "АА 6699 ОН" коричневого кольору", – уточнили в ЗМІ.

Ілюстрація Інформатор

Правоохоронці ввели план "Перехоплення" і перевіряють інформацію про те, що дітей забрала їхня мама.

Глеваха Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, у Києві вранці 11 квітня в поліцію заявили про викрадення дитини. Надзвичайна подія трапилася поблизу метро "Лук'янівська".

У столиці ввели план "Перехоплення". Спочатку очевидці заявляли про невідомого чоловіка, який заштовхав хлопчика в автомобіль. Пізніше з'ясувалося, що дитину відвіз батько.

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