Під Києвом водій-підліток задавив двох дівчат і втік: моторошні фото 18+

У селі Піщана Білоцерківського району на Київщині 16-річний хлопчик на батьківській машині влаштував смертельну ДТП і втік з місця подій.

У результаті загинули 18-річна мешканка цього ж села і 16-річна киянка. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

"Імовірно, дівчата у пізній час поверталися додому по дорозі, а водій "Мазди", скоїв на них наїзд. У результаті, від отриманих травм вони загинули на місці. Сам керівник зник із місця події, залишивши автомобіль", – сказано в повідомленні.

Обережно! Жорсткі кадри!

У ході розслідування стало відомо, що напередодні 16-річний хлопець, житель села Храпачі Білоцерківського району, взяв без дозволу ключі від автомобіля "Мазда", який належав його батькам і виїхав у нічний час.

Правоохоронці спрямовують усі сили і засоби на встановлення місцезнаходження молодої людини, яка скоїла смертельну дорожньо-транспортна пригода, запевнили в поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Переяслав-Хмельницькому районі на Київщині на ходу вибухнув автомобіль Toyota Camry. Спрацював вибуховий пристрій. Водій помер вже після приїзду медиків.

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