Під Києвом вітчим познущався над 7-річним пасинком через безлад

Поліція Київщини затримала чоловіка, який жорстоко побив 7-річного пасинка.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області, про факт жорстокого поводження з дитиною повідомила адміністрація школи, у якій навчається першокласник. На місце негайно прибули наряди реагування патрульної поліції, працівники ювенальної превенції та слідчо-оперативна група Броварського відділу поліції.

"Встановлено, що напередодні ввечері вітчим жорстоко побив свого 7-річного пасинка через пустощі та не прибрані речі. Замість звернення до медиків матір відправила дитину до школи. Поліція затримала 36-річного кривдника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. До обрання запобіжного заходу він перебуватиме у ізоляторі тимчасового тримання", – повідомили в поліції.

Як розповіли джерела OBOZREVATEL в правоохоронних органах, раніше сім'я в поле зору поліції не потрапляла. Дитину побили ременем настільки сильно, що вона потрапила до лікарні. Попередньо прийнято рішення вилучити хлопчика з сім'ї і позбавити мати батьківських прав.

За фактом побиття дитини відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Відносно 26-річної матері ювенальні поліцейські склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 173-2 (Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Дніпрі в торгівельно-розважальному центрі "Мост-Сіті" охоронці побили 13-річного хлопчика.