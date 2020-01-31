Під Києвом вибухнув газ у багатоповерхівці: є постраждалий. Фото НП

В Обухові Київської області 31 січня в результаті вибуху газу в багатоповерхівці травмувався чоловік.

Надзвичайна подія трапилася пообіді в будинку по вулиці Київській, 166. Про це повідомляє пресслужба поліції Київщини.

За даними правоохоронців, вибухнула газова плита у квартирі на 8-му поверсі. На вулицю на значну відстань вилетіли віконні рами та уламки скла. У результаті 60-річний власник помешкання отримав опіки вух та шиї.

В Обухівській квартирі трапився вибух газу

За даними газівників, чоловік поставив чайник, вода закипіла і затулила вогонь, через деякий час, коли він спробував заново підпалити конфорку – газ вибухнув.

На місці працювали фахівці газової служби, співробітники поліції, ДСНС та медики. Нині вирішується питання щодо правової кваліфікації надзвичайної події.

Вибух газу в Обухові kv.npu.gov.ua

Вибух газу в Обухові kv.npu.gov.ua

Вибух газу в Обухові poglyad.tv

Вибух газу в Обухові poglyad.tv

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Деснянському районі Києва, на вулиці Миколи Закревського, 93 а, в ніч на 9 січня пролунав вибух. Невідомі намагалися підірвати банкомат відділення "Ощадбанку" й пограбувати його.

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