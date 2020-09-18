Під Києвом трапилося масштабне зіткнення двох фур і мікроавтобуса. Фото і відео

Мирослав Семенюк Кияни 16:54, 18.09.2020 Оновлено: 17:06, 18.09.2020

У п'ятницю, 18 вересня, на автодорозі Київ – Одеса трапилася масштабна ДТП з потерпілими.

Як повідомляє патрульна поліція Білої Церкви у Facebook, на повороті до села Хлепча Київської області відбулося зіткнення між двома фурами та мікроавтобусом (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"На місце події викликали рятувальників і медиків. Білоцерківські патрульні регулюють рух та охороняють місце події. Дві смуги руху в напрямку столиці перекрито", – йдеться в повідомленні.

За непідтвердженою інформацією, загинув водій однієї з вантажівок.

Telegram "Київ Оперативний"
Telegram "Київ Оперативний"
Telegram "Київ Оперативний"
Facebook патрульної поліції Білої Церкви
Facebook патрульної поліції Білої Церкви
Facebook патрульної поліції Білої Церкви
Facebook патрульної поліції Білої Церкви
Скрин Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 23-річний мотоцикліст потрапив у смертельну ДТП через пішохода.

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