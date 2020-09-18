Під Києвом трапилося масштабне зіткнення двох фур і мікроавтобуса. Фото і відео

У п'ятницю, 18 вересня, на автодорозі Київ – Одеса трапилася масштабна ДТП з потерпілими.

Як повідомляє патрульна поліція Білої Церкви у Facebook, на повороті до села Хлепча Київської області відбулося зіткнення між двома фурами та мікроавтобусом (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"На місце події викликали рятувальників і медиків. Білоцерківські патрульні регулюють рух та охороняють місце події. Дві смуги руху в напрямку столиці перекрито", – йдеться в повідомленні.

За непідтвердженою інформацією, загинув водій однієї з вантажівок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 23-річний мотоцикліст потрапив у смертельну ДТП через пішохода.