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Під Києвом сталася страшна ДТП: є жертви, 13 постраждалих. Фото і відео 18+

40.5т Читати матеріал російською

У селищі Глеваха (Київська область) сталася жахлива ДТП, в результаті якої загинуло дві людини і ще 13 отримали ушкодження.

Як повідомляється на сторінці "ДТП України" в Facebook, водій Volkswagen їхав дуже швидко по одеській трасі і не помітив маршрутку, яка зупинилася на світлофорі в бік Києва.

"Двоє людей в легковику загинули миттєво. Їх тіла витягували рятувальники ДСНС. У маршрутці багато постраждалих. Пробка в обидві сторони", - сказано в повідомленні.

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Увага, фото і відео 18+

Аварія в Глевасі

Аварія в Глевасі

Аварія в Глевасі

Аварія в Глевасі

Аварія в Глевасі

Аварія в Глевасі

Аварія в Глевасі

Аварія в Глевасі

Аварія в Глевасі

Аварія в Глевасі

Аварія в Глевасі

Аварія в Глевасі

Аварія в Глевасі

Аварія в Глевасі

Під Києвом сталася страшна ДТП: є жертви, 13 постраждалих. Фото і відео 18+

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Дніпрі сталася страшна ДТП зі швидкою, яка зіткнулася з вантажівкою. В аварії постраждали п'ятеро людей.

Протягом 7 місяців нинішнього року в Україні в дорожньо-транспортних пригодах загинули більше 1,6 тисяч осіб і майже 17 тисяч отримали травми.

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Україна Київ
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