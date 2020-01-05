Під Києвом сім'я згоріла живцем на дачі: фото

У ніч на 5 січня під Києвом у селі Раківка згорів дачний будинок, у результаті чого загинули троє людей, які перебували всередині.

Надзвичайна подія трапилася на території кооперативу Сади-2. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Київській області (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Виклик рятувальникам у місті Вишгород надійшов о 00:14. По прибуттю пожежники встановили, що горить покрівля і другий поверх дачного будинку на площі 56 кв. м.

Під Києвом сім'я згоріла живцем на дачі (ілюстрація) liga.net

О 1:54 пожежу вдалося локалізувати, а вже о 02:40 ліквідувати. Під час ліквідації в приміщенні будинку знайшли тіла трьох загиблих 1937, 1960 і 1968 років народження.

На місце прибула також слідчо-оперативна група. Причина спалаху поки невідома.

Під Києвом сім'я згоріла живцем на дачі Пресслужба ДСНС

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в результаті сильної пожежі в Подільському районі Києва на вулиці Квітневій, 6, дві особи загинули та ще 19 були евакуйовані.

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