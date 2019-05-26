Під Києвом школяр загадково загинув після випускного: з'явилися фото

Під Києвом у Броварах знайшли мертвим дев'ятикласника, якого шукали добу.

Виявилося, що 14-річний хлопець потонув в озері після випускного. Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

"Підлітки святкували закінчення школи і розпивали алкогольні напої біля озера в Броварах. Учень 9-го класу місцевої школи відійшов від компанії прогулятися і більше його не бачили", - повідомили правоохоронці.

atbrovary.org

Загиблий Денис Маляренко atbrovary.org

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка з'ясувала, що четверо підлітків відпочивали на березі озера. Дев'ятикласник сказав, що піде в ліс прогулятися і зник. Хлопця шукали добу і тільки водолази змогли виявити його тіло в озері вранці, 25 травня.

Як повідомляє atbrovary.org, хлопця звали Денис Маляренко. Тіло знайшли в 20-25 метрів від берега.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше біля с. Бурчак Запорізької області 13-річний школяр під час селфі впав в зрошувальний канал. Друг кинувся йому на допомогу, але в результаті обидва хлопці потонули.

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