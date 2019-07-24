Дівчина підірвалася на гранаті: з'явилися деталі потужного вибуху під Києвом

У селі Крюківщина (Києво-Святошинський район) у середу, 24 липня, прогримів вибух у полі біля житлового комплексу "Європейське місто".

У результаті одну особу госпіталізували, пише "Київ Оперативний" на сторінці у Facebook.

"Інформатор" уточнює, що постраждала – дівчина. За десять метрів від території комплексу її, попередньо, поранили осколки здетонувалої гранати, і вона, закривавлена, дісталася до найближчих будинків.

Ілюстрація. Вибух Соцмережі

Відомо, що НП сталася ввечері, близько 18:30. Постраждалу з пораненнями в області спини госпіталізували в найближчу клініку. За непідтвердженою інформацією, вона намагалася закопати гранату в полі.

facebook.com/KyivOperativ

facebook.com/KyivOperativ

На місці події працювали вибухотехнічна служба, патрульна поліція і слідчо-оперативна група.

Информатор

Информатор

Информатор

Информатор

Информатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі Пашена Балка Дніпропетровської області 1 липня діти отримали травми в результаті вибуху на дитячому майданчику.

Тоді поранення отримали шість неповнолітніх. Молодшій дитині 4 роки. Найстаршій – 16. Пізніше з'явилися фотографії понівечених дітей.

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