Дівчина підірвалася на гранаті: з'явилися деталі потужного вибуху під Києвом

У селі Крюківщина (Києво-Святошинський район) у середу, 24 липня, прогримів вибух у полі біля житлового комплексу "Європейське місто".
У результаті одну особу госпіталізували, пише "Київ Оперативний" на сторінці у Facebook.
"Інформатор" уточнює, що постраждала – дівчина. За десять метрів від території комплексу її, попередньо, поранили осколки здетонувалої гранати, і вона, закривавлена, дісталася до найближчих будинків.
Ілюстрація. Вибух
Соцмережі
Відомо, що НП сталася ввечері, близько 18:30. Постраждалу з пораненнями в області спини госпіталізували в найближчу клініку. За непідтвердженою інформацією, вона намагалася закопати гранату в полі.
facebook.com/KyivOperativ
facebook.com/KyivOperativ
На місці події працювали вибухотехнічна служба, патрульна поліція і слідчо-оперативна група.
Информатор
Информатор
Информатор
Информатор
Информатор
Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі Пашена Балка Дніпропетровської області 1 липня діти отримали травми в результаті вибуху на дитячому майданчику.
Тоді поранення отримали шість неповнолітніх. Молодшій дитині 4 роки. Найстаршій – 16. Пізніше з'явилися фотографії понівечених дітей.
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