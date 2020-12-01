Під Києвом поліція влаштувала погоню за п'яним водієм і відкрила стрілянину по авто

У селі Гатне Київської області водій автомобіля на регульованому перехресті створив аварійну ситуацію з патрульним поліцейським автомобілем.

Як повідомили в пресслужбі обласної поліції, на вимогу зупинитися він поїхав, поліцейські на службовому авто почали переслідувати порушника.

Однак водій не реагував і продовжував їхати від правоохоронців на великій швидкості.

Для зупинки транспортного засобу поліцейські застосували табельну вогнепальну зброю – відкрили вогонь по колесах машини, заблокували рух і зупинили автомобіль.

Зловмисник у стані алкогольного сп'яніння був затриманий. Порушником виявився 56-річний киянин. Під час огляду за допомогою "Драгера" встановлено, що вміст алкоголю становив 1,64 проміле.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Найближчим часом затриманому буде повідомлено про підозру, суд обере йому запобіжний захід.

Згідно з даними Центру організації дорожнього руху, протягом минулого тижня, з 23 до 29 листопада, патрульна поліція зафіксувала на столичних дорогах 630 ДТП, зокрема й 32 із постраждалими.

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