Під Києвом підірвали відділення банку: всі деталі. Фото

Кияни 10:19, 26.04.2020 Оновлено: 10:21, 26.04.2020

У ніч на неділю, 26 квітня, в місті Бровари Київської області невідомі підірвали відділення банку ТАС.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, вибух прогримів близько 4:30 ранку (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У відділенні банку ТАС стався вибух

Приміщення банку, яке знаходиться на першому поверсі багатоповерхівки, отримало досить серйозні пошкодження.

На місці працюють правоохоронці, подробиці події уточнюються.

dtp.kiev.ua
ua.news

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 березня в Броварах прогримів вибух у відділенні "Альфа-Банку". У соцмережах користувачі написали, що це було "схоже на пограбування".

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