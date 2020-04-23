Для боротьби з пожежею, що спалахнула 23 квітня в селі Червоний Ріг, з'їхалися люди з сусідніх сіл. А сам підпалювач нібито зізнався місцевим у своєму злочині.

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, на місці працюють рятувальники, а місцеві допомагають їм – пригнали навіть кілька тракторів, щоб переорати землю і припинити поширення вогню. Крім того, пожежникам довелося викликати додаткову техніку, оскільки великі автомобілі не могли проїхати в лісову зону.

За словами місцевих жителів Віталія та Лариси, палієм, якого вже затримала поліція, був хтось із приїжджих дачників. Віталій розповідає, що той особисто йому зізнався у скоєному.

У селі Червоний Ріг спалахнула пожежа

У селі Червоний Ріг спалахнула пожежа

У селі Червоний Ріг спалахнула пожежа

"Он там приїжджі дачники, він (палій, – Ред) сам зізнався. Він в очі зізнався, щоб не шукали серед місцевих", – поділився чоловік.

Його дружина Лариса розповіла про масштаби трагедії – каже, що вогонь був сильним.

"Горіло сильно. Хлів в одному господарстві згорів, але спасибі пожежним, що відбили. Тут же ще хутір, людей немає, родичі поз'їздилися з сусідніх сіл. Це страшно", – поділилася вона.

У селі Червоний Ріг спалахнула пожежа

У селі Червоний Ріг спалахнула пожежа

У селі Червоний Ріг спалахнула пожежа

Як повідомляв OBOZREVATEL, пожежа спалахнула в селі Червоний Ріг Бородянського району Київської області. Поліція майже одразу ж затримала ймовірного палія.