Під Києвом назріває екологічна катастрофа: отруйна вода зі звалища тече в річки

Під Києвом мешканці сіл Крюківщини і Тарасівки забили тривогу, тому що вода з озера фільтрату заливає їх землі.

Екологи підтвердили небезпеку, але це ніяк не впливає на ситуацію, передає ТСН.

Очевидці кажуть, що на технічному водоймищі біля звалища прорвало дамбу. Протягом чотирьох днів поспіль смердюча рідина темного кольору перетікала в притока річки Сиверка, яка впадає в Дніпро.

Екологи попереджають, що в перспективі така подія може спричинити екологічну катастрофу. Селяни кажуть, що живуть на межі цієї катастрофи вже кілька років, тому що довгий час боролися зі смітником і таки домоглися його закриття в 2014 році, а тепер з засміченого глибокого яру навесні отрута разом з талим снігом потрапляє у грунт і водойми.

Винними жителі району вважають Святошинське виробниче управління комунального господарства, на балансі якого знаходиться звалище.

Для ремонту дамби люди самі збирали гроші на трактор і паливо, підтримки від влади не дочекалися. Директор управління від спілкування з пресою втік, а селяни тим часом провели журналістам екскурсію по околицях звалища і показали, як в 300 метрах від прорваної дамби якесь підприємство активно будує два ставки для розведення риби, яку продаватимуть на ринках Києва.

Фахівці ж лякають поясненнями, що жодна дамба не врятує екологічну ситуацію, адже бруд йде в грунтові води. Ліквідувати 1,5 мільйона тонн сміття може тільки потужний переробний комплекс.

Як повідомляв "Обозреватель", у промисловій зоні Запоріжжя виявили звалище медичних відходів.