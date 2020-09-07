Під Києвом напівголий водій влаштував п'яну ДТП і хотів втекти: в мережу потрапило відео

У селі Нові Петрівці під Києвом оголений по пояс чоловік влаштував ДТП за кермом Audi. Водій був у стані алкогольного сп'яніння й намагався втекти під час затримання.

Інцидент на дорозі трапився 6 вересня. На сторінці "Київ Оперативний" у Facebook опублікували відео його "розбірок" із потерпілими та очевидцями аварії (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Як з’ясувалося, чоловіка вже позбавлено водійських прав, однак він спокійно їздить за кермом. Водночас на оприлюднених кадрах чути, як винуватець аварії заявляє, нібито її скоїв не він.

Водій Audi намагався втекти після скоєння ДТП

"Черговий бухарь за кермом, позбавлений водійських прав, але все одно в бухому угарі скоїв ДТП за кермом Audi (№AI4182HK). Намагався втекти, але був затриманий. Ця катавасія з бухими водіями коли закінчиться?" – обурено підписали ролик у мережі.

Аварія трапилася в селі Нові Петрівці

В коментарях українці підтримали автора посту й поділилися думками про те, чи закінчаться взагалі колись подібний інциденти на українських дорогах.

"Сів бухий за кермо – сів за ґрати. Тоді задуматися. Але сидіти повинні всі, і депутати і "пацани". Але такого ж не буде, правильно? Слабо...", "Мабуть, так Веталя ще ніхто в житті не підставляв", "Поки саджати не будуть одразу, хоч на місяць, але всіх – і місто прибирати, а не сидіти", "Коли їх будуть стріляти на місці?" – коментують користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в ніч на 1 вересня п'яний водій на Volkswagen в'їхав у літній майданчик кафе, де були відвідувачі. В результаті ДТП одного постраждалого терміново госпіталізували.