У Київській області на карантин через спалах коронавірусу закрили ще один гуртожиток, він розташований у селі Українка.

Про це повідомив на брифінгу тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін. Будівля розташована за адресою вулиця Юності, 17.

"Лабораторія підтвердила 10 випадків зараження серед мешканців гуртожитку. Хворих ізольовано на два тижні, зокрема й директора цього навчального закладу, який також мешкає в цьому гуртожитку та в процесі виконання обов'язків міг контактувати з хворими. Заклад закрили на карантин. Встановлено санітарно-карантинний пост, за ізольованими ведуть медичний нагляд", – розповів він.

Під Києвом на карантин закрили ще один гуртожиток

За його словами, у гуртожитках в селах Велика Олександрівка, Петропавлівське та Чубинське Київської області заражених не виявлено. Також стабільна ситуація в гуртожитках міста Вишневого та села Петропавлівська Борщагівка. Він також розповів про ситуацію в пансіонаті для осіб похилого віку "Любов" у Броварському районі, село Зазим'я.

"ПЛР-тести підтвердили коронавірус у шести осіб, зокрема один співробітник, який на ізоляції у пансіонаті, та п'ять підопічних. Одна людина померла. Двоє на стаціонарному лікуванні у Броварській багатопрофільній клінічній лікарні, ще двоє – під наглядом медичних працівників пансіонату. Їм призначено лікування, їхній стан стабільний. Пансіонтат визначений як місце ізоляції", – зазначив керівник ОДА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у гуртожитку Петропавлівської Борщагівки Київської області трапився спалах коронавірусу COVID-19.